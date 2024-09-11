Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı teröristin, Habur’daki Hudut Karakoluna teslim olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı teröristin, Habur’daki Hudut Karakoluna teslim olduğu bildirildi.

2 PKK’LI TERÖRİST TESLİM OLDU

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!"

AA