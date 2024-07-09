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Irak'ın kuzeyinde 2 terörist daha öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist daha öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi. 

Etiketler PKK Kuzey Irak gara
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