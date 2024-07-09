Irak'ın kuzeyinde 2 terörist daha öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 9, 2024
Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/YdRJXupPLw
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