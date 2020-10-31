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  3. 31 Ekim 2020 17:43

Irak'ın kuzeyinde 6 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak'ın kuzeyinde 6 terörist öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

DHA

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