Irak'ın kuzeyinde 6 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi." denildi.