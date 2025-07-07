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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Mehmetçik sayısı 12'ye yükseldi

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Irak'ın kuzeyinde Pençe - Kilit Harekâtı kapsamında yürütülen arama ve tarama çalışmaları sırasında şehit düşen evlatlarımızın sayısının 12'ye yükseldiği açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yer alan Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada yürütülen arama/tarama çalışmaları sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerden 5’i hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Acı haber bugün sabah saatlerinde daha da büyüdü. Bugün sabahın ilk saatlerinde yapılan açıklamada 3 evladımızın daha şehit düştüğü ve toplam şehit sayımızın 8'e yükseldiği açıklanmıştı.

Ancak tedavi altındaki 4 evladımız daha hayatını kaybederek şehit düştü.

Katlanarak büyüyen acıda şehit düşen evlatlarımızın sayısı 12'ye yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen dört kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı on ikiye yükselmiştir.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK komuta kademesi ile birlikte inceleme, denetlemelerde bulunmak ve şehitlerimizin uğurlama törenlerine katılmak üzere bölgeye gitmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenenlere de acil şifalar dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

Irak'ın kuzeyinde Pençe - Kilit Harekâtı kapsamında yürütülen arama ve tarama çalışmaları sırasında şehit düşen evlatlarımızın sayısının 12'ye yükseldiği açıklandı.

Irak'ın kuzeyinde Pençe - Kilit Harekâtı kapsamında yürütülen arama ve tarama çalışmaları sırasında şehit düşen evlatlarımızın sayısının 12'ye yükseldiği açıklandı.

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Etiketler şehit şehit sayısı metan gazı Kuzey Irak Irak'ın kuzeyi
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