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  3. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit sayısı 8'e yükseldi!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit sayısı 8'e yükseldi

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Irak'ın kuzeyinde Pençe - Kilit Harekâtı kapsamında yürütülen arama ve tarama çalışmaları sırasında şehit düşen evlatlarımızın sayısının 8'e yükseldiği açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yer alan Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada yürütülen arama/tarama çalışmaları sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerden 5’i hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Acı haber bugün sabah saatlerinde daha da büyüdü.

Yapılan açıklamada 3 evladımızın daha şehit düştüğü duyuruldu ve toplam şehit sayımız 8'e yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında, teröristlerin açtığı ateş sonucu P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt şehit olmuş, yoğun ateş nedeniyle naaşına ulaşılamamıştır. Bölge kontrol altına alınmış, teröristler etkisiz hâle getirilmiş ancak tüm aramalara rağmen şehidimizin naaşına henüz ulaşılamamıştır.

Arama çalışmalarında, naaşın bulunabileceği tüm alanlar özel teşkil edilen ekiplerce titizlikle taranmaktadır. Devam eden arama faaliyetleri kapsamında; Pençe-Kilit Harekât bölgesinde bulunan, önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, teröristlerden temizlenmiş olan 852 rakımlı tepedeki bir mağarada 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelimiz metan gazına maruz kalmış, derhâl hastaneye sevk edilmiş; yapılan tüm müdahalelere rağmen sekiz kahraman personelimiz şehit olmuştur.

Bölgede kurtarma faaliyetleri tam teçhizatlı AFAD ve TSK ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır; etkilenen personelimize acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

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Etiketler şehit şehit sayısı metan gazı Kuzey Irak Irak'ın kuzeyi
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