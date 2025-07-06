  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Irak'ın kuzeyinden kahreden haber: 5 evladımız şehit düştü

Irak'ın kuzeyinden kahreden haber: 5 evladımız şehit düştü

Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada metan gazına maruz kalan 5 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bulunan bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelin metan gazına maruz kaldığını, yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada metan gazına maruz kalan 5 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında, teröristlerin açtığı ateş sonucu Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt şehit olmuş, yoğun ateş nedeniyle naaşına ulaşılamamıştır. Bölge kontrol altına alınmış, teröristler etkisiz hale getirilmiş ancak tüm aramalara rağmen şehidimizin naaşına henüz ulaşılamamıştır. Arama çalışmalarında, naaşın bulunabileceği tüm alanlar özel teşkil edilen ekiplerce titizlikle taranmaktadır.

Devam eden arama faaliyetleri kapsamında; Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bulunan, önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, teröristlerden temizlenmiş olan 852 rakımlı tepedeki bir mağarada 6 Temmuz tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelimiz metan gazına maruz kalmış, derhal hastaneye sevk edilmiş; yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 kahraman personelimiz şehit olmuştur. Bölgede kurtarma faaliyetleri tam teçhizatlı AFAD ve TSK ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır; etkilenen personelimize acil şifalar dileriz" denildi.

text-ad
Etiketler metan gazı mağara şehit
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu Sinan Akçil ile yeni bir aşka yelken açan Ece Erken'e ''sapık'' şoku Sinan Akçil ile yeni bir aşka yelken açan Ece Erken'e ''sapık'' şoku Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum sandığı işaret etti Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum sandığı işaret etti Banka promosyonunda rekor: Her bir çalışana 82 bin 500 lira ödenecek! Banka promosyonunda rekor: Her bir çalışana 82 bin 500 lira ödenecek! İzmir'de 2 şehit verdiğimiz, bitmek bilmeyen yangının bilançosu kahretti İzmir'de 2 şehit verdiğimiz, bitmek bilmeyen yangının bilançosu kahretti Eski AK Partili vekil bir kez daha haddini aştı: ''Kanlı 1923 darbes ile hesaplaşalım'' Eski AK Partili vekil bir kez daha haddini aştı: ''Kanlı 1923 darbes ile hesaplaşalım'' Antalya'da aslan saldırısına uğrayan çiftçi nasıl kurtulduğunu anlattı Antalya'da aslan saldırısına uğrayan çiftçi nasıl kurtulduğunu anlattı Kız öğrenci yurdunun mescidinde yetişkin film rezaleti: 2 kız öğrenci gözaltında! Kız öğrenci yurdunun mescidinde yetişkin film rezaleti: 2 kız öğrenci gözaltında! Antalya'da firari aslan dehşeti! Bahçede uyuyan adama saldırdı Antalya'da firari aslan dehşeti! Bahçede uyuyan adama saldırdı Mersin'de dehşete düşüren kaza: Çok sayıda ölü var Mersin'de dehşete düşüren kaza: Çok sayıda ölü var
Togg sıfır faizli kampanyasını duyurdu! Aylık ödemesi 25 bin TL Togg sıfır faizli kampanyasını duyurdu! Aylık ödemesi 25 bin TL 664. Kırkpınar başpehlivanı belli oldu 664. Kırkpınar başpehlivanı belli oldu Bergüzar Korel'i çıldırtan olay: ''Tükettiniz bizi, delirttiniz!'' Bergüzar Korel'i çıldırtan olay: ''Tükettiniz bizi, delirttiniz!'' Mansur Yavaş'tan ''Ankara'ya operasyon gelir mi'' sorusuna resti çekti! Mansur Yavaş'tan ''Ankara'ya operasyon gelir mi'' sorusuna resti çekti! Telefondaki kişiyi oğlu sandı, tüm parasını elleriyle teslim etti Telefondaki kişiyi oğlu sandı, tüm parasını elleriyle teslim etti Termometreler 40 dereceye dayanacak... Sıcaktan kavuralacağımız bir haftaya hazır olun! Termometreler 40 dereceye dayanacak... Sıcaktan kavuralacağımız bir haftaya hazır olun! Burası ne Ege ne de Akdeniz sahilleri... Tatilci akınına uğradı! Burası ne Ege ne de Akdeniz sahilleri... Tatilci akınına uğradı! AK Partili Şamil Tayyar'dan 2 ilde yeni operasyon sinyali AK Partili Şamil Tayyar'dan 2 ilde yeni operasyon sinyali Tutuklanan Muhittin Böcek'in ifadesi ortaya çıktı Tutuklanan Muhittin Böcek'in ifadesi ortaya çıktı