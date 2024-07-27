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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 25 hedef imha edildi

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde 25 hedefe hava harekatı düzenlendiği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 25 hedefe harekat düzenlendiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu cümleler kaydedildi:

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek; Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 26 Temmuz 2024 tarihinde hava harekâtı icra edilmiş, icra edilen hava harekâtıyla Bölücü Terör Orgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 25 hedef imha edilmiştir.

 İcra edilen bu harekâtta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

 Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

 

Bu harekât sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır

 

Etiketler TSK MSB milli savunma bakanlığı hava harekatı savaş uçakları
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