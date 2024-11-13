Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde düzenlen hava harekatında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Asos bölgesine icra edilen hava harekatıyla 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek" denildi.
DHA
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