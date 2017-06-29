TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist ölü
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist ölü
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  3. 29 Haziran 2017 19:10

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist ölü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında 7 terörist öldürüldü.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist ölü
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında 7 PKK'lı terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere  yer verildi;

"29 Haziran 2017 tarihinde Irak Kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinde ve Irak Kuzeyi Zap bölgesinde, hudut hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik TÜRK HAVA KUVVETLERİNE AİT SAVAŞ UÇAKLARI İLE HAVA HAREKÂTI DÜZENLENMİŞ; teröristlerce kullanılan barınma yeri ve silah mevzileri imha edilmiş, ilk tespitlere göre toplam 7 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

 
Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir."

tsk , hava harekatı , ırakın kuzeyi