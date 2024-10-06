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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Çok sayıda terörist öldürüldü

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyine 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatı sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz" denildi. 

DHA

Etiketler PKK MSB milli savunma bakanlığı terörist
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