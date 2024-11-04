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Irak'ta deprem; Türkiye'den de hissedildi

Irak'ta deprem; Türkiye'den de hissedildi
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Irak'ta meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem Hakkari'de de hissedildi.

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) Irak'ın Shekhan, Ninova bölgesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde de hissedilen depremin derinliği ise 13.17 km olarak açıklandı.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler ırak deprem deprem oldu ırak'ta deprem hakkari
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