Bakan imar barışına başvuranların sayısını açıkladı
Bakan imar barışına başvuranların sayısını açıkladı
CHP'de ''Gül'' sürprizi ! Aday gösterecek...
CHP'de ''Gül'' sürprizi ! Aday gösterecek...
Sürücülere müjde ! Benzin ve motorine indirim geliyor
Sürücülere müjde ! Benzin ve motorine indirim geliyor
Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak ?
Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak ?
Yeni yılda altın fiyatları düşecek mi ?
Yeni yılda altın fiyatları düşecek mi ?
Milli Piyango'da 5 kez büyük ikramiye kazandıran bayiye hücum
Milli Piyango'da 5 kez büyük ikramiye kazandıran bayiye hücum
Güzellik kraliçesi zayıflamak isterken böbreğinden oldu
Güzellik kraliçesi zayıflamak isterken böbreğinden oldu
Toplu taşıma kullanan tüm vatandaşları ilgilendiren emsal karar
Toplu taşıma kullanan tüm vatandaşları ilgilendiren emsal karar
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 22 Aralık 2018 14:15

İran Basra Körfezi'nde tatbikatta

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde tatbikata başladı.

İran Basra Körfezi'nde tatbikatta
A+ A-

İran Devrim  Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde saldırı ve lojistik helikopterleri ile  birlikte insansız hava araçları ve komando birliklerinin de katıldığı "Büyük  Peygamber 12" adı verilen geniş çaplı bir tatbikata başladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde  saldırı ve lojistik helikopterleriyle birlikte insansız hava araçları ve komando  birliklerinin de katıldığı  askeri tatbikata başladı. 

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu Kara  Kuvvetleri'nin, Basra Körfezi'nde "Büyük Peygamber 12" adı verilen geniş çaplı  bir tatbikata başladığını duyurdu.

Uluslararası petrolün geçişi için hayati öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın  yakınlarında sürdürülen tatbikatta "İran'ın savunma doktrini kapsamında ilk kez  saldırı operasyonlarının sergileneceği" belirtildi.

Tatbikata saldırı ve lojistik helikopterleri ile insansız hava  araçları ve komando birliklerinin katıldığı ifade edildi.

ABD donanmasına ait USS John C. Stennis uçak gemisi de dün Basra  Körfezi'ne giriş yapmıştı.

AA

basra körfezi , tatbikat , iran
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM