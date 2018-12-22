İran Basra Körfezi'nde tatbikatta

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde saldırı ve lojistik helikopterleri ile birlikte insansız hava araçları ve komando birliklerinin de katıldığı "Büyük Peygamber 12" adı verilen geniş çaplı bir tatbikata başladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde saldırı ve lojistik helikopterleriyle birlikte insansız hava araçları ve komando birliklerinin de katıldığı askeri tatbikata başladı.

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri'nin, Basra Körfezi'nde "Büyük Peygamber 12" adı verilen geniş çaplı bir tatbikata başladığını duyurdu.

Uluslararası petrolün geçişi için hayati öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın yakınlarında sürdürülen tatbikatta "İran'ın savunma doktrini kapsamında ilk kez saldırı operasyonlarının sergileneceği" belirtildi.

Tatbikata saldırı ve lojistik helikopterleri ile insansız hava araçları ve komando birliklerinin katıldığı ifade edildi.

ABD donanmasına ait USS John C. Stennis uçak gemisi de dün Basra Körfezi'ne giriş yapmıştı.