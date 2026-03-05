İran sessizliğini bozdu! Türkiye'de düşürülen füze sonrası ilk açıklama

  1. Anasayfa
Güncelleme:

İran, Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili sessizliğini bozdu. İran Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin egemenliğine saygı duyduğunu ve Türkiye topraklarına yönelik herhangi bir füze atışı yapılmadığını duyurdu.

İran ile ABD-İsrail arasındaki savaşın 5. gününde, İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçen bir balistik füze, Türk hava sahasına yöneldiği anda Doğu Akdeniz’deki NATO savunma sistemleri tarafından vuruldu. Havada imha edilen mühimmat parçası Hatay'ın Dörtyol ilçesine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, olayla ilgili İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Türkiye'nin tepkisini iletti. Fidan ayrıca, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini ifade etti. 

Ayrıca İran Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibullah, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçi Habibullah’a yaşanan hadiseyle ilgili ‘tepki ve endişeler’ iletildi. 

İran: Türkiye'yi hedef almadık

İran Silahlı Kuvvetleri, devlet medyası aracılığıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin egemenliğine saygı duyduklarını ve Türk topraklarına herhangi bir füze fırlatmadıklarını bildirdi. Tahran yönetimi, bölgedeki askeri hareketliliğin Türkiye'yi hedef almadığını kaydetti.

DHA/İHA

