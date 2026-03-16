“İran Şia da ABD-İsrail Sünni mi?” sorusu sosyal medyada gündem oldu

Gazeteci-yazar İsmail Çetin’in sosyal medya hesabından paylaştığı ve ilk olarak Halkweb’de yayınlanan “İran Şia da ABD-İsrail Sünni mi?” sorusunu yönelttiği video, kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Çetin’in mezhep tartışmaları üzerinden yürütülen siyasi söylemleri eleştirdiği video, farklı kesimlerden çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, tartışmayı da beraberinde getirdi.

Öte yandan programda konuşan yazar Burhan Eptemli, aynı soruyu canlı yayında gündeme getirerek son kaleme aldığı yazısına da başlık yaptı. Yayında konuk olarak bulunan araştırmacı Mehmet Ali Kulat ise söz konusu soruyu kendi sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine yönelterek tartışmaya katıldı.

Programda dile getirilen bu soru, özellikle mezhep merkezli siyasal söylemler ve Ortadoğu politikaları bağlamında sosyal medyada geniş bir tartışma başlatırken, video kısa sürede çok sayıda izlenme ve paylaşım aldı.