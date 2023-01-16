İran sınırında 6 kişinin geçişi engellendi

Milli Savunma Bakanlığı, İran sınır hattında 6 kişinin yasa dışı geçişinin engellediğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Van'daki hudut kartallarımız, İran sınır hattında atlı bir şahsın yasa dışı geçişini engelledi. Bölgede yapılan aramada; 2 adet uzun namlulu av tüfeği, 1 adet kısa namlulu av tüfeği, 2 paket kurusıkı mermisi, 531 adet göz damlası ele geçirildi" denildi.





DHA