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  3. 23 Şubat 2020 09:20

İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem !

AFAD, İran'ın Hoy şehri yakınlarında saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Türkiye sınırındaki deprem Van ve çevre illerden de hissedildi.

İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem !
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İran’ın Türkiye’ye sınır Hoy kentinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssüne 4.75 kilometre uzaklıkta olan Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde deprem, yoğun olarak hissedildi. Deprem ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasara yol açmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, saat 08.53'te merkez üssü İran’ın Hoy şehri olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.22 kilometre derinliğinde olan deprem, merkez üssüne 4,75 kilometre mesafedeki, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de yoğun şekilde hissedildi. Deprem, Hakkari’nin yanı sıra sınır iller Iğdır, Kars ve Ağrı ile Van'da da hissedildi. Yüksekova’da paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

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DHA

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