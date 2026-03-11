İran'da savaşın ortasında kalan Türk şoförden acı haber
İran üzerinden Türkiye’ye dönmeye çalışırken TIR'ına füzenin şarapnel parçasının isabet etmesiyle ağır yaralanan Hataylı TIR şoförü Hüseyin F., 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
İran'da seyir halindeyken aracına füzenin şarapnel parçası isabet eden 29 yaşındaki Hataylı TIR şoförü Hüseyin F.'den kahreden haber geldi. 6 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veren genç şoför, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Bağlar Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin F., askerlik mesleğini bıraktıktan sonra baba mesleği olan tır şoförlüğünü sürdürerek ekmek parasını kazanıyordu. İstanbul’dan aldığı yükle Afganistan’a doğru yola çıkan F., dönüş yolunda İran’ın Tebriz şehrine geldiği esnada düşen füzenin şarapnel parçalarının tıra isabet etmesiyle ağır yaralandı. Tır şoförü F., İran’ın Zincan Hastanesi’nde tedavi altına alındı. F., İran’da hastanede 6 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.
Evladının ölüm haberini alan anne H.F.’nin ve ailenin üzüntülü olduğu, cenazenin önümüzdeki günlerde Reyhanlı ilçesinde defnedilmesinin planlandığı öğrenildi.
