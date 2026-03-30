  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İran'dan ateşlenen bir balistik füze daha hava sahamızda imha edildi!

Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İran’dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, bölgedeki bütün gelişmeler milli güvenliğimiz öncelenerek, dikkatle takip edilmektedir" denildi. (DHA)

DHA / İHA

Etiketler balistik mühimmat füze balistik füze İran türkiye hava sahası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
