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  3. 28 Şubat 2021 17:23

İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, Türkiye'yi Irak'ın egemenliğini ihlal etmekle eleştiren ifadeleri nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İran'ın Bağdat Büyükelçisi Mescidi'nin Rudaw yayın kuruluşuna 23 Şubat'ta verdiği mülakatta, Türkiye'yi Irak'ın egemenliğini ihlal etmekle eleştiren ifadelerde bulunması üzerine İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Ferazmend'e, Büyükelçi Mescidi'nin Türkiye'yi Irak'ın egemenliğini ihlal etmekle itham eden açıklamalarının kuvvetli ifadelerle reddedildiği, Türkiye'nin operasyonlarının esasen Irak'ın istikrarı, güvenliği ve egemenliğini hedef alan PKK unsurlarına yönelik terörle mücadele kapsamında icra edildiğinin Irak makamları dahil herkes tarafından bilindiği belirtildi.

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Türkiye'nin, Irak'la arasında son dönemde gerçekleştirilen üst düzey ziyaretlerde terör örgütü PKK'nın ortak tehdit olduğu yönünde anlayış birliği sağlandığı ve İran'ın da Türkiye'nin terörle mücadelesinin karşısında değil, yanında yer almasının beklendiğini vurgulandı.

Öte yandan, İran'ın Bağdat Büyükelçisi Mescidi'nin söz konusu mülakatında, Irak'taki PKK varlığının yarattığı tehdide hiç değinmemiş olmasının dikkat çektiği de vurgulandı.

Büyükelçi Ferazmend'e ayrıca Irak hükümetinin PKK'yla etkin şekilde mücadele edebilmesi için, terör örgütüyle iş birliği içinde olanlar dahil tüm silahlı milis grupların hükümet kontrolüne alınması yönündeki çabalara iki ülke olarak destek verilmesi gerektiği hatırlatıldı.

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