  İran'ın füze fabrikası vuruldu! İşte vurulmadan önce ve sonraki görüntüler

İran’ın füze fabrikası vuruldu! İşte vurulmadan önce ve sonraki görüntüler

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 2026 yılı Mart ayında İran'a yönelik sürdürülen geniş çaplı askeri harekat kapsamında hedef alınan Karaj Karadan Karaya Füze Fabrikası'nın, hassas vuruşlarla imha edildiği duyuruldu.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), "Destansı Öfke Operasyonu" kapsamında İran'ın Karaj kentinde bulunan Karadan Karaya Füze Fabrikası'nı vurduğunu açıkladı.

Paylaşılan 1 Mart ve 11 Mart tarihli uydu görüntüleri, balistik füzelerin montaj hattı olarak kullanılan devasa tesisin tamamen enkaza döndüğünü kanıtladı.

Uydu Görüntüleri Arasındaki 10 Günlük Fark

CENTCOM, saldırının etkisini göstermek amacıyla tesisin iki farklı tarihli görüntüsünü kamuoyuyla paylaştı:

1 Mart 2026: Fabrikanın uzun montaj hangarları ve destek binaları sağlam bir şekilde görülüyor.
11 Mart 2026: Aynı koordinatlardaki binaların tamamının yıkıldığı, tesisin devasa bir enkaz yığınına dönüştüğü ve işlevini tamamen yitirdiği gözleniyor.

"Tehdit Ortadan Kaldırıldı"

Açıklamada, fabrikanın ABD varlıkları ve ticari gemiler için tehdit oluşturan balistik füzelerin montajında kullanıldığı vurgulandı:

"İran rejimi, Karaj tesisini Amerikalıları ve komşu ülkeleri hedef alan füzeler için kullanıyordu. Hassas mühimmatlarla gerçekleştirilen bu vuruş, rejimin saldırı kapasitesini ciddi şekilde sekteye uğratmıştır."

Türkiye Sınırında Hareketlilik

Bu operasyonun gerçekleştiği süreçte, bölgedeki gerilim Türkiye sınırlarına da yansıdı. Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Mart ayı başında İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen üç ayrı balistik füzenin NATO savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurmuştu.

Asimetrik Yanıt Bekleniyor

Askeri analistler, bu tür tesislerin vurulmasının İran'ın düzenli füze kapasitesini %90'a yakın oranda azalttığını ancak rejimin siber saldırılar ve vekil güçler üzerinden asimetrik misillemelere başvurabileceği konusunda uyarıyor.

 

