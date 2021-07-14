İş dünyasının acı kaybı... Gürsoy Grup CEO'su vefat etti

Gürsoy Grup CEO'su Abdurrahman Gürsoy bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Gürsoy uzun süredir hastanede tedavi görmekteydi.

Gürsoy Grup CEO'su Abdurrahman Gürsoy tedavi gördüğü hastanede bu sabaha karşı vefat etti. İş insanı Hasan Gürsoy'un kardeşi olan Abdurrahman Gürsoy, bugün Büyük Çamlıca Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

Gürsoy Grup; inşaat, restorasyon, demir-çelik, zemin kaplama sistemleri, tarımsal gıda, pazarlama ve kurumsal yayıncılık alanlarında faaliyet göstermektedir. Grubun Yönetimi Kurulu Başkanlığı'nı Hasan Gürsoy yaparken, CEO'luğunu da Abdurrahman Gürsoy yürütmekteydi.