İş Eldiveni-Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri

İş eldivenleri, uygulama ve koruma alanına göre farklı modellerde mevcuttur. Çoğu fabrika ve şantiyede kullanılan bu kişisel koruyucu cihaz, kaymaz özelliklere sahiptir.

İş eldivenleri, uygulama ve koruma alanına göre farklı modellerde mevcuttur. Çoğu fabrika ve şantiyede kullanılan bu kişisel koruyucu cihaz, kaymaz özelliklere sahiptir.

İnsanların toksik kimyasalları ellerinde taşımaları ve temas etmeleri durumunda kendilerini korumaları gerekmektedir. Bu durum dışında her türlü elektrik işlerinde iş eldiveni kullanılmalıdır. Farklı çalışma koşulları için farklı iş eldiveni modelleri bulunmaktadır. Her biri farklı koşullar altında giyilmesi gerektiğinden, korumanın kapsamı birinden diğerine değişir.

İş Eldivenleri Çeşitleri

Ellerin pamuklu astarı ve örgü bilek kayışı nitril kaplamaya sahiptir. Sarı eldivenler yaygın olarak kullanılır, ancak bazı modellerde ayrıca kauçuk ve Kevlar gibi özel takviyeler bulunur. Nitril eldivenler, latekse göre daha iyi esnekliğe ve daha yüksek delinme direncine sahiptir.

Diğer bir iş eldiveni olan muayene eldiveni, daha sağlıklı bir ortam yaratmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle ameliyat sırasında çok sık kullanılan bir üründür. En sık kullanılan modellerden biri pudrasız olan modeldir. Pudrasız muayene eldivenleri genellikle doğal kauçuktan yapılmış lateks eldivenlerdir.

Montaj eldivenleri aşınmaya ve yırtılmaya karşı dayanıklıdır. Motor operatörleri de bu iş eldivenlerini severler çünkü genellikle montaj işlerinde kullanılırlar. Montaj eldivenleri, kavrama performansı açısından en iyi çalışan eldiven modellerinden biridir. Nitril kaplı eldivenler genellikle montaj işlemi çevrede yağ bulunmasını içerdiğinde tercih edilir. Kimyasal bir ortamda çalışan insanlar için kişisel koruyucu cihaz olarak kimyasal eldiven kullanırlar.

Güvenilir Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri

Omuzlarınızı ve bacaklarınızı saran ayarlanabilir kayışlar ve sütunlar, ürünü önemli bir güvenlik cihazı haline getirir. Bu bağlamda söz konusu ürün, yatıştırıcı kemer yapısı kimyasal direnç özellikleri ile tamamlandığında müşterilerin ilgi odağı olmaktadır. Müşteriler amaçlarına göre yelek gibi kemerleri tercih etmektedirler. Paraşüt tipi emniyet kemeri, işçilerin çalışırken güvenliğini sağlamak için tasarlanmış bir güvenlik kemeridir

Can güvenliğinin yanı sıra konfor da bir önceliktir.. Bu nedenle emniyet kemeri çeşitleri arasında beli saran ve güvenlik hissi sağlayan bir yapıya sahip olan bel destekli emniyet kemerleri dikkat çekiyor. Bu modeller ayarlanabilir kemer özelliği ile vücudunuza uyum sağlar. Bu bağlamda düşme korumasına karşı ergonomik tasarım sunan ürünler kullanılmaktadır. İş eldiveni ve paraşüt tipi emniyet kemeri ürünleri için sitemizden alabilirsiniz