İş insanı, fenomen, dansöz... Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 17 isim daha tutuklandı

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında aralarında iş insanları, sosyal medya fenomeni ve oryantal Nuran Çokçalışkan'ın da bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti', ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlamak, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak', ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' ve ‘fuhuşa teşvik etmek' suçlarından 22 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul merkezli, Muğla, Adana Antalya'da düzenlenen operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, gözaltına alınan H.B.B., M.U.Z., M.F.Ç., ünlü dansöz Nuran Çokçalışkan olduğu öğrenilirken şüphelilerden sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca, gözaltına alınan diğer isimlerin E.Ç., U.C.P., M.Ş., İ.A., B.K., M.K., M.C.Ş., Y.U., A.A., O.K., E.Y.B., S.S., M.T., H.G., E.S. ve Y.B.B. olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden, Nuran Çokçalışkan, H.B.B., M.U.Z., M.F.Ç., , E.Ç., U.C.P.,, İ.A.,, M.K., M.C.Ş., Y.U., A.A., O.K., E.Y.B., S.S., M.T., E.S. ve Y.B.B., tutuklandı.

DHA