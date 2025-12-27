  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İş insanı, fenomen, dansöz... Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 17 isim daha tutuklandı

İş insanı, fenomen, dansöz... Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 17 isim daha tutuklandı

İş insanı, fenomen, dansöz... Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 17 isim daha tutuklandı
Güncelleme:

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında aralarında iş insanları, sosyal medya fenomeni ve oryantal Nuran Çokçalışkan'ın da bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti', ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlamak, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak', ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' ve ‘fuhuşa teşvik etmek' suçlarından 22 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul merkezli, Muğla, Adana Antalya'da düzenlenen operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, gözaltına alınan H.B.B., M.U.Z., M.F.Ç., ünlü dansöz Nuran Çokçalışkan olduğu öğrenilirken şüphelilerden sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca, gözaltına alınan diğer isimlerin E.Ç., U.C.P., M.Ş., İ.A., B.K., M.K., M.C.Ş., Y.U., A.A., O.K., E.Y.B., S.S., M.T., H.G., E.S. ve Y.B.B. olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden, Nuran Çokçalışkan, H.B.B., M.U.Z., M.F.Ç., , E.Ç., U.C.P.,, İ.A.,, M.K., M.C.Ş., Y.U., A.A., O.K., E.Y.B., S.S., M.T., E.S. ve Y.B.B., tutuklandı. 

Ünlü fenomen Ezgi Fındık hakkında yakalama kararıÜnlü fenomen Ezgi Fındık hakkında yakalama kararıMagazin

 

DHA

text-ad

Bu Haberleri Kaçırma...

Dünyanın en soğuk yerinde eksi 56 derece görüldü! Evler kara gömüldü 20:02
Dünyanın en soğuk yerinde eksi 56 derece görüldü! Evler kara gömüldü
Para transferlerinde kurallar baştan yazıldı! 1 Ocak 2026'da her şey değişecek 10:00
Para transferlerinde kurallar baştan yazıldı! 1 Ocak 2026'da her şey değişecek
Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı: 38 ilde sarı ve turuncu alarm verildi 16:04
Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı: 38 ilde sarı ve turuncu alarm verildi
Evde yalnız bırakılan 2 çocuk yanarak can verdi 12:39
Evde yalnız bırakılan 2 çocuk yanarak can verdi
2800 yıllık Körzüt Kalesi’nde eşi benzeri olmayan keşif! 11:48
2800 yıllık Körzüt Kalesi’nde eşi benzeri olmayan keşif!
Kara kış bir geldi, pir geldi! Kar bastırdı, yüzlerce yerleşim yeriyle bağlantı kesildi 13:38
Kara kış bir geldi, pir geldi! Kar bastırdı, yüzlerce yerleşim yeriyle bağlantı kesildi
Define avcıları resmen çığır açtı! Şoke eden manzara 13:56
Define avcıları resmen çığır açtı! Şoke eden manzara
Final yapan dizinin set çalışanı otel odasında öldürüldü 16:26
Final yapan dizinin set çalışanı otel odasında öldürüldü
Etiketler uyuşturucu fuhuş Tutuklama soruşturma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Eski hakem Ali Palabıyık'tan kumpas iddiası! Bahis kuponlarını paylaştı Eski hakem Ali Palabıyık'tan kumpas iddiası! Bahis kuponlarını paylaştı Define avcıları resmen çığır açtı! Şoke eden manzara Define avcıları resmen çığır açtı! Şoke eden manzara Final yapan dizinin set çalışanı otel odasında öldürüldü Final yapan dizinin set çalışanı otel odasında öldürüldü Devlet hastanesinde ''cinsiyet'' skandalı! Ailesi şikayetçi oldu Devlet hastanesinde ''cinsiyet'' skandalı! Ailesi şikayetçi oldu Tutuklu fenomen Murat Övüç başka cezaevine sevk edildi Tutuklu fenomen Murat Övüç başka cezaevine sevk edildi Özgür Özel'den ''Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?'' sorusuna net yanıt Özgür Özel'den ''Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?'' sorusuna net yanıt Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı Yeni sezonun iddialı dizisi başlamadan ertelendi Yeni sezonun iddialı dizisi başlamadan ertelendi Kaşıntısı olan küçük çocuğun burnundan çıkanlar şaşkına çevirdi Kaşıntısı olan küçük çocuğun burnundan çıkanlar şaşkına çevirdi Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı: 38 ilde sarı ve turuncu alarm verildi Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı: 38 ilde sarı ve turuncu alarm verildi
Para transferlerinde kurallar baştan yazıldı! 1 Ocak 2026'da her şey değişecek Para transferlerinde kurallar baştan yazıldı! 1 Ocak 2026'da her şey değişecek Evde yalnız bırakılan 2 çocuk yanarak can verdi Evde yalnız bırakılan 2 çocuk yanarak can verdi Kara kış bir geldi, pir geldi! Kar bastırdı, yüzlerce yerleşim yeriyle bağlantı kesildi Kara kış bir geldi, pir geldi! Kar bastırdı, yüzlerce yerleşim yeriyle bağlantı kesildi 17 yaşındaki gencin sosyal medyada verdiği ilan polisi harekete geçirdi 17 yaşındaki gencin sosyal medyada verdiği ilan polisi harekete geçirdi İBB İtfaiye Daire Başkanı dahil 4 kişi gözaltına alındı İBB İtfaiye Daire Başkanı dahil 4 kişi gözaltına alındı Güllü'nün kızı Tuğyan'ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu Güllü'nün kızı Tuğyan'ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu Bahçeli, deprem bölgesinde Erdoğan'a övgüler dizdi Bahçeli, deprem bölgesinde Erdoğan'a övgüler dizdi 2800 yıllık Körzüt Kalesi’nde eşi benzeri olmayan keşif! 2800 yıllık Körzüt Kalesi’nde eşi benzeri olmayan keşif! Kadınlar basketbol maçında oyuncular birbirine girdi Kadınlar basketbol maçında oyuncular birbirine girdi