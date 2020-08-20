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  3. 20 Ağustos 2020 22:49

İş insanına silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir iş insanı park halindeki aracının önünde silahlı saldırı sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti.

İş insanına silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti
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İlçeye bağlı Kasımlı köyü Kavukkavla mevkisinde iş insanı Yavuz B. ile yanında ismi öğrenilemeyen bir kadın, otomobilde bulundukları sırada silahlı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yavuz B. ile kadın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Yavuz B'nin yakınları sinir krizleri geçirdi, jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yavuz B. ile kadının cesedini, otopsi için Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

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