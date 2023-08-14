İş kazası, bir işçinin iş yerinde veya işin yürütümü sırasında maruz kaldığı kaza sonucu uğradığı bedeni ve mali zararları ifade eder. İş kazalarıyla ilgili düzenlemeler temel olarak 4857 Sayılı İş Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda bulunmaktadır.

İş kazası sonucu bir işçinin çalışma kapasitesini tamamen veya kısmen kaybetmesi durumunda, bu kapasite kaybı nedeniyle uğradığı mali zararlar hesaplanarak İş Kanunu Madde 32’ye göre iş gücü kaybı tazminatı olarak talep edilir.

İş kazasında işçinin bedenen ya da ruhen uğradığı zararlar sebebiyle Türk Borçlar Kanunu Madde 49’a dayanarak manevi tazminat talebinde bulunulabilir.

İş Kazası Tazminat Hesaplama Nasıl Yapılır?

İşçinin kaza öncesi son brüt maaşı, kalıcı iş göremezlik oranı, yaş faktörü ve çalışma süresi gibi parametreler dikkate alınarak iş kazası tazminat hesaplama yapılır. Tazminat hesaplamalarında, işçinin kaza tarihinden itibaren gelecekteki olası kazançlarına yönelik bir hesaplama yapılırken, enflasyon ve faiz oranları gibi ekonomik göstergeler de dikkate alınır.

Trafik Kazası Sonrası Sigortadan Para Almak

Trafik kazaları sonrasında sigorta tazminatı talepleri 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu dayanak gösterilerek yapılır. Zorunlu trafik sigortası, kaza sonucunda üçüncü kişilere verilen zararları kapsar ve her araç sahibinin yaptırması zorunludur. (Karayolları Trafik Kanunu Madde 90) Trafik kazası sonrası sigortadan para almak için başvuru zorunluluğu vardır. Kazadan sonra, kaza tespit tutanağı, fotoğraflar, görgü tanıkları, savcılık evrakları ile tazminat talebinde bulunulur.

Trafik Kazası Tazminat Hesaplama

Trafik kazalarında tazminat hesaplamaları için başvurulan yasal metinler, Türk Borçlar Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleridir. Kaza sonucu meydana gelen maddi hasarlar için eksper raporu alınarak tazminat hesaplanır. Mağdurların bedensel, ruhsal zararları ve yaşam kalitesindeki düşüşler sebebiyle manevi tazminat talebinde bulunulabilir.

Trafik Kazası Tazminat Hesaplama Nasıl Yapılır?

Kazada yaralanan kişinin yaşına, mesleğine, kazanç durumuna ve kaza sonucu oluşan engellilik durumuna bakılarak trafik kazası tazminat hesaplama yapılır. Kazada yaralanan kişinin tıbbi müdahale, ilaç, tedavi ve rehabilitasyon giderleri tazminat olarak talep edilebilir.