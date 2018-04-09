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  2. Güncel
  3. 09 Nisan 2018 21:22

İş makinesinin altında kaldı

Uşak'ta bir şirkette işçi olan Nazım Türkmen forkliftin altında kalarak hayatını kaybetti.

İş makinesinin altında kaldı
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Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) Geri Dönüşüm şirketinde işçi Nazım Türkmen (26), fabrikada kullandığı forkliftin altında kalarak öldü.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, OSB'de bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçi Nazım Türkmen, forklifte yüklediği fabrika artığı çöpleri dışarıdaki alana dökmek için hareket etti. Türkmen, yükünü boşalttıktan sonra, geriye dönerken, iddiaya göre, freni tutmayan forkliftin kontrolünü kaybetti. Devrilen forkliftin altında kalan Türkmen, hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

geri döbüşün , işçi , forklift
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