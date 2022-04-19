İş yerinde iğrenç olay: Tuvalete gizli kamera yerleştirip...

Eyüp'te bulunan bir iş güvenliği firmasında tuvalete gizli kamera yerleştirildiği iddiası adeta mide bulandırdı.

Eyüp'te bir iş güvenliği firmasında tuvalete kamera yerleştirerek ofis çalışanlarını görüntülediği iddia edilen Onur A. hakkında eski çalışanları suç duyurusunda bulundu.

Eyüp'te bir iş güvenliği firmasında, iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Denizcan K. ve asistan olarak çalışan Reyhan Yıldırım, iş yeri içerisinde ortak kullanılan tuvalete, gizli kamera koyarak çalışanların görüntülerini kayıt altına aldığını iddia ettikleri, iş yeri ortağı Onur A. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Denizcan K.'un 28 Aralık 2021 tarihinde savcılığa verdiği ifadesinde, firmada 1 Nisan 2021 tarihinde işe başladığını, 23 Aralık'ta ise işten ayrıldığını ifade ederek, "Bu kişi ofisin farklı yerlerine gizli kameralar yerleştirmiş. Bu şekilde ofis çalışanı kadınların görüntülerini çekmektedir. Bu durumu iş yerinde çalışırken fark etmiştim ancak somut delilim olmadığından başvuru yapamadım. Daha doğrusu iş yerinde çalışırken görüntülerin olduğu hafıza kartını almıştım. Ancak görüntüleri geri yükleyebildiğim zaman gelip başvuruda bulundum. Gizli kamera kuran bu kişiden şikâyetçiyim. Görüntülerde bizzat şüphelinin bu düzenekleri yerleştirdiği görülmektedir" dedi.

"KADINLARIN GÖRÜNTÜLERİNİ ALDIĞINI TESPİT ETTİM"

Denizcan K., suç duyurusuna ilişkin yaptığı açıklamada, "İş güvenliği uzmanı olarak, 1 Nisan tarihinde çalışmaya başlamış olduğum yerde, aradan 6-7 ay geçtikten sonra ofis içerisinde yazıcı ile ilgili teçhizatı ararken, ofisin arşiv kısmında, küçük bir kutunun içerisinde gizli bir kameralar olduğuna şahit oldum. İçerisinde gizli çekim yapıldığına dair şüphelerim vardı. Bununla alakalı arayış içerisine girdim. Akabinde çalışmış olduğum yerin ortaklarından olan Onur A.'nın, bu iş yerinde, tuvalet kısmında kadınların, ofis çalışanlarının, gizli kamera düzenekleriyle görüntülerini aldığını tespit ettim. Daha sonrasında bu düzenekler içerisinde bulunan hafıza kartına ulaştım. Ulaştıktan sonra orada çalışan kadın arkadaşlarımıza ilettim bu hafıza kartını. Çünkü bir erkek olarak buna bakmamın etik olmadığını düşündüğüm için bayan arkadaşlara verdim. Tespitini yaptıktan sonra şahsında bizzat kanıtlı bir şekilde kameraları yerleştirirken ki görüntülerini savcılığa sunduk. Yaklaşık 4 ay oldu. Şu anda inceleme aşamasında. 4 ay olduğu için süreçle ilgili bir ilerleme kaydedemedik. Şu anda şirket açık kişi serbest bir şekilde dışarıda geziyor" ifadelerini kullandı.