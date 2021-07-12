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  3. İş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe attı!

İş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe attı!

Adana’da bir kadın, av malzemeleri satan iş yerinde asılı Türk bayrağını asılıp kopararak çöpe attı.

Merkez Seyhan ilçesindeki bir av malzemeleri satan iş yerine asılı olan Türk bayrağı, bir kadın tarafından bağlı olduğu yerden koparılıp, çöp kovasına atıldı.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ TOPLADI
Bayrağın asılı olduğu iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin, sosyal medyada paylaşılması büyük tepki topladı.

KADININ YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Emniyet güçlerini harekete geçiren olayda, eşkali ve kimliği belirlenen şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Etiketler adana av av malzemeleri bayrak türk bayrağı
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