İşadamı ve yazar İsmet Cerit'ten Göbeklitepe kitabı

İnsanlık tarihinin dönüm noktalarından biri olan ve içerisinde henüz keşfedilmemiş pek çok sır barındıran Göbeklitepe binlerce yıl öncesinden günümüze kadar bir çekim merkezi olma özelliğini koruyor. Peki, bu bölgeyi bu kadar özel kılan ne? İnsanlık yeni medeniyetler kurmanın ilk adımları olan Göbeklitepe’ye nasıl ulaştı? İşadamı ve Yazar İsmet Cerit tğm bu sorulara cevap vermek için, Göbeklitepe: Saklı Mabede Yolculuk adlı yeni kitabında okurlarını 12 bin yıl öncesinin sırlarına doğru bir yolculuğa çıkarıyor.

"Kitap tüm seçkin kitapçılarda ve online satışta"

İnsanlık tarihi adına şimdiye kadar bildiğimiz tüm bilgileri tekrar gözden geçirmemize sebep olan Dünya'nın bilinen en eski tapınağı Göbeklitepe günümüzden tam 12.000 yıl önce inşa edildi. Mısır Piramitleri ve İngiltere'deki Stonehenge Anıtı’ndan yaklaşık 7 bin 500 yıl daha eski olan Göbeklitepe, 7 yıldır UNESCO ‘Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki varlıklar arasında buluyordu. Göbeklitepe, bu yıl düzenlenen 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda Türkiye'nin adayı oldu.

UNESCO Mirası Kalıcı Listeye dahil edildi

Şanlıurfa'da bulunan ve bilinen tarihi değiştiren Göbeklitepe Atiye dizisine başta olmak üzere bir çok önemli konununda içinde de yer aldı. Ülkemiz adına önemli projelerde yer alan ve Türkiye'nin uluslararası platformlarda tanıtımına katkı sağlayan İşadamı ve Yazar İsmet Cerit'de bizlere yeni çıkarttığı romanıyla alakalı 12 bin yıllık Göbeklitepe'nin güzelliklerini görmemizi sağladı.

Cerit, yeni romanı "Göbeklitepe Saklı Mabede Yolculuk ile tarih ve edebiyat seven okuyucuları biraraya getirdi. Roman, okuyucuları 12 bin yıllık tarihin sırlarına doğru yolculuğa çıkarıyor. Gizemi hala tam olarak çözülememiş olan Göbeklitepe'nin keşfi birçok şeyi değiştirirken yazar yeni romanında dinler tarihine de ışık tutuyor. Keyifle okuyacağınız roman tüm seçkin kitapçılarda ve online satışta…

İSMET CERİT KİMDİR?

Nisan 1976'da Amasya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra eğitim hayatına İstanbul'da devam etti. 1997 yılından bugüne ticaretle uğraşan Cerit CRT Outsourcing şirketini temsilen 1997'den günümüze birçok ulusal ve uluslararası projede Global Solution Partner olarak yeraldı, iş hayatında kendi alanında önemli başarılara imza atan İsmet Cerit, ulusal ve uluslararası bir çok ödülle layık görülmüştür.

CRT Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Cerit, spor, sanat ve müzikle iç içe bir hayat sürüyor. Cerit ayrıca C-Majör İş'ten Sesler Korosu üyesi. Müzik, sanat ve iyilik dolu bir yaşam için emeklerini bir araya getiren C-Majör gönüllüleri, ihtiyacı olan, eğitime bakıma ve ilgiye muhtaç kimsesiz çocuklar ve hayır kurumları yararına konserler düzenlemeyi amaçlıyor. İsmet Cerit'in 2011 yılında Jewel of Lounge isimli derleme bir müzik albümü, 2014'de sayıların spiritüel anlamını konu alan ilk kitabı "40" oldu. 2018 Nisan ayında Fatih Sultan Mehmet'in Edirne'den İstanbul'a doğru yürüyüşünü konu alan romanı "Fetih İstanbul" Temmuz 2019'da çıkardığı Göbeklitepe Saklı Mabede Yolculuk adlı kitabı ile birlikte 3 adet kitabı mevcut. "Fetih İstanbul" romanı 2018 Mayıs ayında Altın Kalem Ödüllerinde tarihi roman kategorisinde ödüle layık görüldü.







