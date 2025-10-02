İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Marmara'daki depremleri de bildi

Daha önce Marmara Denizi'ndeki ve Balıkesir'deki depremleri önceden merkezüsleri ve büyüklükleriyle doğru tahmin eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Marmara Denizi'nde bugün peşpeşe meydana gelen 5,0 ve 4,0 büyüklüğündeki 2 depremi de 8 gün öncesinden işaret etmişti...

Bugün Marmara Denizi’nde, Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında, saat 14.55’te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedilirken saat 17:27'de merkezüssü yine Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıkları olan 4.0 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı.

Marmara Bölgesi'nde endişe yaratan bu depremlerin ardından gözler yeniden uzmanların ne diyeceğine çevrilirken, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un bu depremleri de günlerce öncesinde merkezüsleri ve büyüklükleriyle doğru tahmin ettiği ortaya çıktı.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 24 Eylül'de Sözcü TV ekranlarında katıldığı canlı yayında "Marmara'da kırılmayan risk taşıyan 2 tane fay var. Birisi Silivri Çukuru içinde. Diğeri de Kumburgaz çukuru dediğimiz yerde. Silivri ile Kumburgaz arasında. Bu da kırıldıktan sonra başka kırılacak fay yok diyorum. Deprem yok demiyorum. Ortadaki sırttan 70 kilometre fay kırılacak 7 büyüklüğünde deprem olacak diyorlardı ama bu orta sırtta böyle bir fay yok" ifadelerini kullanmıştı.

Prof. Dr. Şener Üşümüezsoıy ayrıca bugünkü depremlerin ardından da CNN Türk canlı yayını konuğu oldu ve "

200 kilometrelik bir fayın 10 kilometresi kırıldı" ifadelerini kullanırken, "23 Nisan'da olan deprem karada Silivri ile Büyükçekmece'de olmuştu. O fayın batıya doğru uzana segmenti Silivri Çukuru içinde olan kesiminde o segment üzerinde 6.0, 6.2 deprem olabilir diye son dönemde söylemiştim. Silivri Çukuru içindeki kısımda kırılmamış 6.2'lik potansiyel var. O potansiyelin 5.2, 5.3'lük bir oluşumu oldu. Buna benzer depremler olabilir. 2 fay var. Biri kırıldı diğerinde 6.0'lık bir deprem daha bekliyorum demiştim" dedi.