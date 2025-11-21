  1. Anasayfa
İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Üşümezsoy'dan Marmara Bölgesi için ezber bozan açıklamalar
İstanbul, Balıkesir ve Kütahya'da meydana gelen büyük depremleri önceden büyüklükleriyle birlikte tam olarak doğru tahmin eden ünlü yerbilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Marmara Denizi'nin güneyinden geçen ve tüm uzmanların korkulu rüyası olan fay hatları için ezber bozdu.

Hem Marmara Denizi'nde hemde Balıkesir'deki depremleri önceden merkez üsleri ve büyüklükleriyle doğru tahmin eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul için yıllardır süren "büyük deprem olacak mı, olmayacak mı" tartışmasında bir kez daha ezberleri bozdu.

Yalova–Çınarcık hattının 1894 ve 1999 depremleriyle enerjisini tamamen boşaldığını söyleyen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy "Fay çizgisinin varlığı deprem anlamına gelmez; stres yoksa deprem de olmaz" ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi'nden geçen fay hatlarını değerlendiren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Yalova - Çınarcık - Esenköy bölgesindeki depremselliğin uzun süre önce sona erdiğini söyledi ve "tesisat var ama cereyan yok" dedi.

Üşümezsoy, 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde kırılan fay hattının Teşvikiye’ye kadar uzandığını, bu nedenle Çınarcık çukurunun güney kenarında yeni stres birikimi olmadığını savundu.

"1894 depremi Yalova–Çınarcık hattının güney bölümündeki tüm stresi boşalttı. 1999 depremi ise Gölcük-Sapanca bölgesindeki enerjiyi ortadan kaldırdı. Bu iki büyük deprem, İstanbul’a etki eden hatlarda ‘kritik stres’ bırakmadı." diyen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Armutlu Yarımadası ile İslam Dağları arasındaki ters yönde oluşan stres de bu iki depremle tamamen boşaldı. Deprem riski, fayın üzerinde gerilim olmasıyla ortaya çıkar. Potansiyel var demek, stres var demek değildir."

İşte Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un, Marmara Denizi'nden geçen fay hatlarıyla ilgili yaptığı son değerlendirmeler:

- "Yalova–Çınarcık–Esenköy hattında fayın uzunluğu ve derinliği 6.5’lik deprem potansiyeli gösterir ama bu sadece ‘tesisat’tır.

- 1894 depremi bu bölgedeki stresi boşalttı.

- 1999’da yüklenen stres ise buradaki fayın kırılmasına imkân verecek seviyede değil.

- Fay var ama stres yoksa deprem olmaz"

 

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

Etiketler deprem fay fay hattı marmara denizi marmara marmara bölgesi
