İşçi borunun içine düşerek kayboldu

Van'ın Erciş ilçesinde içme suyu şebekesindeki arızayı gidermeye çalışırken 500'lük borunun içine düşerek akıntıya kapılan belediye işçisini bulmak için çalışma başlatıldı



Alınan bilgiye göre, Yukarı Işıklı Mahallesi'nde ilçenin içme suyu ihtiyacını karşılayan ana su deposundaki arızayı gidermeye çalışan İrfan İşleyen (47), dengesini kaybederek 500'lük su borusunun içine düştü.

Borunun içinde akıntıya kapılan işçiyi bulmak için olay yerine gelen Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma ve belediye ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı.

Su akışının kesildiği şebekede ekipler, görüntüleme cihazıyla arama çalışmalarını sürdürüyor.