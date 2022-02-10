İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Kırıkkale’de işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi. Kazada 1 işçi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde taş ocağına işçi taşıyan minibüs, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak, su kanalına devrildi.

Araçta bulunan işçilerden Hanifi Öztürk (48) kaza yerinde öldü.

Sürücü H.Ö. ile Y.K., R.E., M.Ö., R.Ş., İ.A., O.E. ile B.A. ise yaralandı.

Yaralılar, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.