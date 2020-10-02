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  3. 02 Ekim 2020 22:33

İşçileri taşıyan servis ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Aksaray'da, işçileri taşıyan servis ile bir otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşen kazada 6 kişi yaralandı.

İşçileri taşıyan servis ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Kaza, saat 19.50 sıralarında Aksaray Organize Sanayi bölgesi Mehmet Altınsoy Caddesi'nde meydana geldi. Bülent Altınsoy (43) yönetimindeki 68 DA 920 plakalı otomobil, geri dönüşüm fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Nazım Tarhan (33) yönetimindeki 68 BR O32 plakalı minibüs ile çarpıştı. 

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs, elektrik direğine çarparak durdu. Kazada sürücüler ile minibüste bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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