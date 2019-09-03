İşine iade edilen ''sakıncalı'' akademisyen yeniden işten çıkarıldı

Trabzon'daki Avrasya Üniversitesi’nde işine mahkeme kararıyla dönen akademisyen Murat Büyükyılmaz, mesaiye kantinde başladı. Ancak Murat Büyükyılmaz, yeniden işten çıkarıldı.

Avrasya Üniversitesi'nde 17 Eylül 2018’de yaptığı sözleşmeyle başlayan ancak aynı ayın ekim ayında 'sakıncalı' görülerek görevinden uzaklaştırılan Büyükyılmaz'ın açtığı davada Samsun Bölge İdare Mahkemesi işe iade kararı vermişti.

Karar üniversiteye tebliğ edildikten sonra görevine geri dönen Büyükyılmaz, dün mesaiye başladı. Dünden bu yana kendisine üniversite tarafından oda verilmeyen Büyükyılmaz, kantinde çalıştı.

Kantinde oturarak çalışmaya başlayan Büyükyılmaz, bu durumu kendi Twitter hesabından paylaşarak "Mahkeme kararıyla işime iade edildim, ikinci mesai günümde de saat 8'den itibaren kantinde çalışarak bana oda verilmesini ve gerekli işlemlerin yapılmasını bekliyorum" dedi.

Büyükyılmaz, bu paylaşımdan bir süre sonra üniversitenin mütevelli heyeti kararıyla tekrar işten çıkarıldı.

Tekrar işten çıkarılma kararının ardından, 16 Punto’ya açıklamalarda bulunan Büyükyılmaz, “Avrasya Üniversitesi yönetiminin ne yapmaya çalıştığını anlayamıyorum, Samsun Bölge İdare Mahkemesi’nin kararına rağmen böyle gerekçesiz ve anlamsız bir karara imza atmış olmaları çok üzücü. Demek ki beni, tekrar kovmak için geri çağırmışlar. Tüm anayasal haklarımın ve hak edişlerimin takipçisi olacağım. Gecikmeli de olsa hukukun ve adaletin tecelli edeceğine inanıyorum” dedi.

Avukatı Özgür Urfa da, “İşten çıkartma kararı, mahkemenin yürütme durdurma kararının etrafından dolanmak ve uygulamamak için alınmış keyfi ve dayanaksız bir karardır. Aylardır süren dava sürecinde yürütme durdurma kararı aldıktan sonra kararı uygulamayan üniversite bu kararla açıkça suç işlemektedir. Mahkeme kararını uygulamamak sebebiyle yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Ayrıca ikinci kez işten çıkartma kararına karşı da iptal davası açacağız” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Trabzon'daki Avrasya Üniversitesinde iktisat dersleri veren Akademisyen Murat Büyükyılmaz, güvenlik soruşturmasını geçmesine rağmen bir ay sonra 'sakıncalısın' denilerek işten çıkartılmış, bunun üzerine dava açmıştı. Samsun Bölge İdare Mahkemesi davacının itirazının kabulüne karar vererek Trabzon İdare Mahkemesinin 5 Temmuz 2019 tarihli sayılı kararının kaldırılmasına ve yürütmenin durdurulmasına karar vermişti.