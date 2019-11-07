İşini internete taşıyan firmalar hızlı ve kolayca büyüyor!

Bu yeni teknolojiyi kullanan öncü firmalara baktığımızda geleneksel ticaret zihin yapısına sahip firmalardan çok daha iyi yerde olduğunu görebiliyoruz. Peki bu işin püf noktası nedir? Dijitale taşınan her iş büyür mü? Ekstra maliyetler çıkar mı? Ne kadar büyüyebilir?

Bu soruları yanıtlayabilmek için şüphesiz sektörel ve teknik bilgimizin olması gerekir. Biz de bu soruların yanıtını almak için dijital pazarlama uzmanı Kadir Bakmaz’a sorduk.

İşini İnternete Taşımak Ne Demektir ?

Var olan işi, web sitesi gibi araçlarla online ortamda tanıtmak için yapılan çalışmaların tümü, işini internete taşımayı kapsar. Örneğin yerel bilgisayarınızda stok tutuyorsanız bunu online bulut bir yazılım ile tutmaya başlayabilir, internet olan her yerden stoklarınızı kontrol edebilirsiniz. Yine aynı şekilde var olan ürün veya hizmetlerinizi tanıtacak bir web sitesi sayesinde, Türkiye’nin veya dünyanın her yerine en hızlı ve kolay şekilde tanıtım yapabilirsiniz.

Ürün veya hizmetlerimi internette nasıl tanıtırım ?

Bunun için birçok yol var. Bunlardan en etkilisi ve ucuzu basit bir web sitesi açarak ürün veya hizmetleri tanıtmak olacaktır. Elektrikçisinden, su tesisatçısına, sanayi üreticilerinden, tarım ürünleri satan firmalara kadar, herkes sektör ayırımı olmaksızın kuracağı hazır web sitesi ile ürünlerini, hizmetlerini web sitesine ekleyebilir. Web sitesini ürün veya hizmetlerinizi sergileyebileceğiniz dijital bir katalog olarak görebilirsiniz.

Web sitemi nasıl oluştururum ?

Web sitesi oluşturmanız için onbinlerce lira harcamanıza gerek yok. İşinizi, firmanızı, ürün veya hizmetlerinizi tanıtan, harita olarak yerinizi gösteren Türkçe yönetim panelli web sitelerini Hazirwebsitem.net gibi yerli firmalar üzerinden 150 TL gibi uygun fiyatlara kolayca açabilirsiniz. Herhangi bir yazılımcı maaşı ödemeden, kolayca web sitenizi açarak ertesi gün ürün veya hizmetlerini tanıtacak hale getirebilirsiniz.

Siteme nasıl müşteri çekerim ?

Web sitenizi açtıktan sonra en önemli konulardan birisi de budur. İnternet sitenize trafik çekmek için arama motorlarını, google ads reklamlarını, faceook ve instagram reklamlarını kullanabilirsiniz. Uygun hedef kitlenizi belirleyerek, gösterim veya tıklama başı reklamlar verebilirsiniz. Sektörünüze ait tanınmış web siteleri varsa, burada web sitenizin reklamını yapabilirsiniz. Elinizde var olan bir müşteri mail listeniz varsa, bu mail listesine toplu mail gönderimi yaparak, eski müşterilerinizin de web sitenizden haberdar olmasını sağlayabilirsiniz.

İşimi nasıl geliştiririm ?

Reklamlardan veya arama motorlarından gelen ziyaretçiler, ürün veya hizmetlerinizle ilgilenen bir kitleyse satışlarınızın artması ve işinizi büyütmeniz olasıdır. Elde ettiğiniz müşteri kitlenizi analiz ederek, onların ihtiyaçlarına göre ürünüzü-hizmetinizi özelleştirebilir, daha fazla satış elde edebilirsiniz. Yine elde ettiğiniz müşterilerinize yan ikame ürünler satışı yaparak cironuzu arttırabilirsiniz.

İnternette satış yapmak bu kadar kolay mı ?

İnternette bir ürün veya hizmeti satmak çok zor değil. Ancak uzun süreli satışlarda kârlılığı koruyarak şirket faaliyetlerini devam ettirmek, rekabet edebilmek gerçekten zor bir durumdur. Ürün veya hizmetlerimizi satmak için örneğin 1000 TL harcıyor, o üründen 500 TL kâr elde ediyorsak bu sürdürülebilir bir iş modeli değildir. Biz dijital pazarlama uzmanları olarak firmaların ürün veya hizmetlerine göre reklam ve satış stratejileri üreterek, ciroları ve kârlılığı arttırmak için çalışmalar yapmaktayız. Bu işi yaparken sektörde yıllarda edindiğimiz tecrübeleri kullanırız. Dolayısıyla dijital pazarlama anlamında bir tecrübeye sahip olmayan yada uzman kişilerle, ajanslarla çalışmayan işletme sahiplerinin, bu noktada rekabet etme şansı çok azdır.

İnternette çok büyük rakiplerimle nasıl mücadele ederim ?

Arama motorunda sıralamalarda, yada ücretli olan Google reklamları, Facebook reklamlarında büyük firma- küçük firma ayrımı yoktur. Dolayısıyla herkes eşittir ve eşit şartlar altında reklam açık arttırmasına girer. Sadece sermaye olarak büyük firmaların bütçeleri çok daha fazla sürdürülebilir olduğu için, onlarla aynı oranda satış yapmanız mümkün olmayacaktır. Rakiplerinizin kazancını düşünürken, gider listesini de göz atmanız gerekir.

Ayrıca büyük işletmelerin çalışma mekanizmaları ağırdır. Küçük veya orta ölçekli bir işletmede bir ürün üretimi ortalama 1 ay içersinde üretilip, satışa hazır hale getiriliyorsa, bu durum büyük işletmelerde 5-10 kat daha fazla sürelerde üretilebilir. Siz de işletmeniz için rekabet edilebilir noktaları bularak, o alanlarda ekstra çalışmalar yapabilirsiniz. Güçlü yönlerinizi belirleyerek, iyileştirebilir, rakipleriniz ile online ortamda da rekabet edebilirsiniz.

İnternet ile büyümek isteyenlere tavsiyeler

2019 yılı itibariyle dünya üzerinde en değerli 10 şirkete baktığımızda 7 tanesinin dijital sektör (yazılım- teknoloji) firmaları olduğu görebiliriz. Hatta bu şirketlerin çoğu 40-50 yıl önce yoktu, yada bu düzeylerde değildi.

İşinde interneti, dijital araçları, otomasyon, yazılımları kullanan herkes, kullanmayan rakiplerine karşı avantajlı konumdadır. Kullanmayanlar, bu teknolojiye ayak uyduramayanlarsa, gelecek yıllarda iflas etmeye mecbur kalacaklardır. Tıpkı dünyada bir numaralı telefon üretici olan Nokia’nın, dokunmatik akıllı telefon sistemine ayak uyduramadığı gibi.

2000 yılında doğan bir kuşak günümüzde 20 yaşında ve teknolojiyi delicesine kullanmakta. 10 sene sonra potansiyel müşteriniz haline gelecek olan, elinden telefonu ve interneti düşürmeyen bu gençler, sizce kimin müşterisi olacak? Tabiki de internette, dijital ortamda yer alan firmaların…

İnternette yerinizi almak için, yarına ertelemeden hazır web site şablonları ile bugün bir site açarak başlayın. Firma bilgilerinizi, telefon ve adresinizi, ürün veya hizmetlerinizi sitenize ekleyerek internette bulunur olun.

Dijital pazarlama hakkında daha detaylı bilgiler öğrenmek isterseniz Kadir Bakmaz’ın kişisel web sayfası olan www.kadirbakmaz.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.