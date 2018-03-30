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  3. 30 Mart 2018 15:38

İskele meydanında korkunç olay !

Çanakkale'de iskele meydanında bir kişi herkesin gözü önünde kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

İskele meydanında korkunç olay !
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Çanakkale’de iskele meydanında bir kişi önce kalbinden bıçaklandı, sonra silahla öldürüldü. Onlarca kişinin gözü önünde “Tecavüzcü” diyen bağıran silahlı saldırgan, polise teslim oldu.

Kanlı infaz öğle saatlerinde iskele meydanında meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, iskele meydanında, husumeti olduğu iddia edilen adamı önce kalbinden bıçakladı. Saldırgan, daha sonra, kalbinden bıçakladığı adama silahla iki el ateş etti. Kanlar içinde kalan şahıs olay yerinde öldü.

Kalabalık olan iskelede büyük heyecan yaşandı. Kısa sürede olay mahalline gelen polis güvenlik tedbiri aldı. Saldırgan silahını bırakıp polise teslim olurken, savcının gelmesi bekleniyor. 

İHA

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