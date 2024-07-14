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İskenderun Körfezi'nde deprem

İskenderun Körfezi'nde deprem
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AFAD, İskenderun Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İskenderun Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 10.03'te meydana gelen deprem 5.29 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 

 

Etiketler hatay AFAD deprem iskenderun körfezi
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