İskenderun Körfezi'nde deprem
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AFAD, İskenderun Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İskenderun Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 10.03'te meydana gelen deprem 5.29 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 14, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Akdeniz - İskenderun Körfezi - [15.51 km] Payas (Hatay)
Tarih:2024-07-14
Saat:10:03:49 TSİ
Enlem:36.70222 N
Boylam:36.04667 E
Derinlik:5.29 km
Detay:https://t.co/PloQWRkhZL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
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