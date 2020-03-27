İskerderpaşa Cemaati'nden skandal çağrı !

İskenderpaşa Cemaati adı verilen bir grubun lideri Muharrem Nureddin Coşan, yayınladığı bir mesajda cuma namazının sosyal mesafeye dikkat edilerek kılınması gerektiğini söyledi. Toplam 10 dakika sürecek şekilde namazın kılınabileceği söylenen açıklamaya uyulması durumunda toplum sağlığı büyük tehdit altına girecek.

Coşan açıklamasına "Cuma namazını inancımızın vazgeçilmez bir ögesi olarak gördüğümüz için, yeni tip koronavirüs ile yapılan mücadele çerçevesinde Müslüman erkeklerin bu önemli ibadeti yerine getirmesi ile ilgili öneri paketi teklifimizi paylaşmak istiyoruz" diyerek başladı.

Koronavirüsün hükümetleri tedbir almaya zorladığını söyleyen Coşan, toplanmaların “gerekli” ve “gereksiz” toplanmalar olmak üzere ikiye ayrıldığını öne sürdü. Coşan, "Halkının %99’u Müslüman olan ülkemizde Cuma Namazı’nın gerekli kategorisinde yer aldığına olan inancımızı ve belirli kısıtlamalarla kılınmasına duyduğumuz ihtiyacı belirtmek istiyoruz," dedi.

Coşan'ın önerileri ise şöyle:

"Cuma namazı kılmak için açık hava alanları seçilebilir, kullanılacak alan namaz öncesinde ve sonrasında dezenfekte edilebilir, sadece sağlıklı bireylerin katılımını sağlamak amacıyla girişte ateş kontrolü yapılabilir, katılımcı sayısına sınır getirilebilir, tüm katılımcıların maske takması ve tek kullanımlık kağıt seccade kullanması sağlanabilir, saf tutarken kişiler arasında 1,5 metreden de fazla sosyal mesafe korunabilir, Cuma namazının edası 2 rekat farz ve çok kısa bir hutbeyle toplamı azami 10 dakika sürecek şekilde ayarlanabilir.

Sayıları sınırlandırılmış küçük gruplar halinde bile kılınabilecek olan Cuma namazının yasaklanmayıp devlet yetkililerimizin uygun göreceği düzenlemeler getirilerek, uluslararası standartlar tümüyle ve fazlasıyla uygulanarak kılınmasına izin verilmesi, hukukun “ölçülülük” ilkesine de daha uygun olacaktır. Ayrıca tüm dünya Müslümanlarına da ihtiyaç duydukları çözüm yolunu gösterecek, ışık tutacaktır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre sağlık; insanın biyolojik, psikolojik ve sosyal olarak iyi olma halidir. Cuma namazının bu şekilde yüksek tedbir standartları altında eda edilmesi, psikolojik ve sosyal iyilik halini artırarak yeni tip koronavirüs ile biyolojik mücadeleye de olumlu katkı sağlayacaktır.

Devlet yetkililerimizin öneri paketimize gösterdiği ilgiye şimdiden teşekkür eder, konuyla ilgili her türlü iletişim ve işbirliğine hazır olduğumuzu bildiririz."