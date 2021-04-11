İSKİ açıkladı! İşte barajlardaki son durum

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Nisan 2021 tarihi itibariyle İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 79,80'e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesindeki artış sürüyor. 10 Nisan 2021 tarinde yüzde 79,37 olarak ölçülen doluluk oranı yüzde 79,80'e yükseldi. İSKİ'den yapılan açıklama şöyle oldu: 10 Nisan 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 798 bin metreküp 11 Nisan 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %79,80