İSKİ'den ''araç kiralama'' karalamasına yanıt geldi

İşte İSKİ'den yapılan o açıklama:

İdaremiz 5.461 kilometrekarelik alanda yaklaşık 16 milyon İstanbulluya 7 gün 24 saat içme suyu ve atıksu arıtma hizmeti vermektedir.

Bu hizmet alanı ve bu nüfus Avrupa’daki birçok devletten dahi daha büyüktür.

İdaremiz bu hizmetleri yaparken ihtiyaç duyduğu araç gereksinimini kiralamak suretiyle piyasadan açık ve şeffaf olarak karşılamaktadır. Kurumumuzun özel bazı iş makinaları, kamyon, kamyonet ve kanal temizleme araçları dışında resmi aracı yoktur.

Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu göreve geldikten sonra, 2019 yılı Ekim ayında kiralık araç ihtiyacı hassas bir şekilde değerlendirilmiş ve mevcut 990 araç 750 adede indirilmiştir. Böylece 240 araç azaltılarak ilgili yükleniciye iade edilmiştir.

Hali hazırda tüm hizmetlerimiz için İstanbul genelinde kullanılmakta olan mevcut 750 adet aracın kullanım süresi 31 Mayıs 2020 tarihinde sona ermektedir.

Hizmetlerin aksamaması için aynı özellik ve sayıda araç temini için 2020 yılı Mart ayında açık ihale yapılmıştır.

1 Haziran 2020 tarihi itibariyle yeni araçlar hizmete alınacak ve sözleşme süresi dolan eski araçlar yükleniciye iade edilecektir.

Yani haberlerde iddia edildiği gibi herhangi bir fazla araç temini veya lüks araç temini söz konusu değildir.

Tüm kamu kurumlarında olduğu gibi Kurumumuz da, 237 sayılı Taşıt Kanunun “7. Maddesinde ifade edildiği gibi (Değişik birinci fıkra: 21/4/2005 - 5335/6 md.) “Kurumların taşıt ihtiyaçlarını hizmet alımı suretiyle karşılamaları esastır” hükmüne uygun olarak ihtiyaç duyduğu araçları kiralamak suretiyle temin etmektedir.

Son derece açık, net ve şeffaf olan bu konunun Kurumumuz nezdinde speküle edilmesini iyi niyetli olmayan bir girişim olarak gördüğümüzü kamuoyunun bilgilerine sunarız.