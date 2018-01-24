SON DAKİKA
ERDOĞAN: ÖSO İLE BİZİM 7-8 ŞEHİDİMİZ VAR
Erdoğan ''Ben ona dönmem'' demişti... Görüşmenin saati belli oldu
Erdoğan ''Ben ona dönmem'' demişti... Görüşmenin saati belli oldu
TEM'de trafiği kilitleyen kaza ! Yarım saat kapalı kaldı
TEM'de trafiği kilitleyen kaza ! Yarım saat kapalı kaldı
15 bin TL'ye kadar faizsiz kredi müjdesi !
15 bin TL'ye kadar faizsiz kredi müjdesi !
Dolarda sert hareket ! Adeta çakıldı
Dolarda sert hareket ! Adeta çakıldı
Benzine okkalı bir zam daha geliyor !
Benzine okkalı bir zam daha geliyor !
Bakanlar Kurulu'ndan beklenen karar: İlk ödeme 26 Ocak'ta...
Bakanlar Kurulu'ndan beklenen karar: İlk ödeme 26 Ocak'ta...
Geliyor, gelecek derken İstanbul'da ilk kar yağışı başladı
Geliyor, gelecek derken İstanbul'da ilk kar yağışı başladı
Facebook için yolun sonu ! Sosyal medya devi tarih oluyor
Facebook için yolun sonu ! Sosyal medya devi tarih oluyor
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 24 Ocak 2018 11:02

İSKİ'den İstanbullulara önemli uyarı

İSKİ, sayaçların donmasına karşı önlem almaları konusunda İstanbullulara uyarı yaptı.

İSKİ'den İstanbullulara önemli uyarı
A+ A-

İstanbul'da Hava sıcaklığının gece saatlerinde 0 C’nin altına düşmesi beklenirken İSKİ’den yapılan açıklamada açıkta bulunan su sayaçlarına donma tehlikesine karşın önlem alınması uyarısı yapıldı.

İSKİ, su sayaç ve tesisatlarının soğuk hava koşulları nedeniyle donma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu belirterek, İstanbulluların bu konuda önlem alması gerektiğini bildirdi.

İSKİ’den yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul’da hava sıcaklıklarının 0 C’nin altına düşmesi beklendiği kaydedildi.

Sayaç ve tesisatların sıcaklıkların düşüşü ile donmadan kaynaklanabilecek arızalarının önlenebilmesi için bazı tedbirlerin alınması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı, izolasyon malzemeleri ile korunmalıdır. Açıkta bulunan su boruları da, soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalıdır. Abonelerimiz, alınan önlemlere rağmen, yaşanan sorunların çözümü için Alo 185 Çağrı Merkezimizi arayabilir” ifadelerine yer verildi.

Fatih ve Zeytinburnu'na su verildi

İSKİ, gün içinde Ömerli-Bahçelievler isale hattında meydana gelen arızanın giderildiğini ve su verilmeye başlandığı bildirdi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Ömerli-Bahçelievler isale hattında meydana gelen arıza sebebiyle saat 16.30'da başlayan su kesintisi sıkıntısı giderildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ömerli-Bahçelievler isale hattında meydana gelen ve Fatih İlçesi’nin bir kısmı ile Zeytinburnu İlçesi’nin tamamında su kesintisine sebep olan arıza, ekiplerimizin yoğun çalışması sonucunda planlanandan önce giderilmiş olup bölgeye su verilmeye başlanmıştır."
 

su kesintisi , iski , istanbul , su , musluk
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM