İSKİ'den Riva Deresi açıklaması

İSKİ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı medya organlarında Riva Deresi ile ilgili bazı olumsuz haberler yayınlanmakta, Kurumumuzun maliyetten kaçınmak için Paşaköy Atıksu Arıtma Tesisi’ni çalıştırmadığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından da Kurumumuza idari para cezası kesildiği ifade edilmektedir.

Paşaköy Atıksu Arıtma Tesisimiz, İleri Biyolojik kriterlerde arıtma yapan günlük 200 bin m3 kapasiteli Türkiye’nin en önemli arıtma tesislerinden biridir.

Arıttığı atıksuları çevreye zarar vermeyecek kaliteye getiren tesisimiz 7 gün 24 saat kesintisiz olarak çalışmaktadır.

Tesisimizin günlük çalışma durumu ile giriş ve çıkış suyu değerleri hem Kurumumuz, hem yüklenici firma, hem de İstanbul Çevre İl Müdürlüğü tarafından sürekli olarak denetlenmektedir.

Ayrıca atıksu arıtma tesislerimiz Çevre İl Müdürlüğü’nce on-line olarak da izlenmektedir.

Tesisimize bugüne kadar, haberlere konu olan ve tarihi 1 yıl öncesine ait “tartışmalı” bir ceza dışında hiçbir ceza gönderilmemiştir.

Bahse konu ceza tesisten 6 km uzaklıktan alınan ve tarihi 5 Mart 2019 olan şüpheli bir cezadır. Kesildiği tarihten yaklaşık 1 yıl sonra 29 Ocak 2020 tarihinde Kurumumuza iletilmiştir.

Tesisin 154 bin m3 / gün kapasite ile faaliyette olduğu ve denetim esnasında taşkın olmadığı İstanbul Çevre İl Müdürlüğü’nün 31 Mayıs 2020 tarihinde saat 18:00’de tutulan tutanağından da açıkça görülmektedir.

Paşaköy Atıksu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimiz, dün olduğu gibi bugün ve yarın da yeterli kapasitesi ile standartlara uygun çıkış suyu temin edecek şekilde hizmet vermeye devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine önemle sunarız."