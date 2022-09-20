İslam Memiş bu sefer ''Artış devam ediyor, alacaksanız bir an önce alın'' diyerek uyardı

Para ve altın piysasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki volaliteyi ve yüksek fiyat artışlarını işaret ederek yatırımcıları "Değer artışları devam ediyor. Bir an önce alın" diyerek uyardı.

Altın ve dolar sahiplerinin dikkat ile takip ettiği altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gündemdeki son konuları değerlendirdi.

Altın ve doların ABD'den gelecek faiz kararı ile değişeceğini belirten Memiş, ''Bu hafta Amerika, Türkiye, İngiltere, Japonya ve Çin başta olmak üzere 25 Merkez Bankası faiz kararı alacak. Bu hafta tüm piyasalar için çok önemli bir hafta” dedi.

MERKEZ BANKASI'NIN KARARI

Memiş, TCMB’nın beklenen faiz kararı konusunda belirsizlik olduğunu söyleyerek “İç piyasalar için yorum yapmak oldukça zorlaşıyor” dedi. TCMB’nın faiz kararını öngöremediklerini belirten Memiş, “Öngörülebilir olsa yabancı yatırımcı da gelir” diyerek tahminini şöyle sıraladı: “Yüzde 50, yüzde 50. Ya pas geçecek ya da 100 baz puan düşürecek. Mantık çerçevesinde pas geçmesi gerekiyor.”

Memiş, yastık altı altın yatırımcısına şu öneride bulundu: “Şu ana kadar devam ettirdikleri gelenekçi yapıdan vazgeçmesinler. Fiyata değil miktara bakacaklar. Gram altı/TL fiyatı geçen yıl bu vakitlerde 500 TL civarındaydı. Gram altın yatırımcısını son 20 yıl olduğu gibi yine üzmedi.''

'HEMEN ALIN'

Türkiye'de yaşanan konut krizi ve sosyal konut sonrası gelen sorulara yanıt veren ünlü ekonomist, ''Değer artışları devam ediyor. Konut almak isteyen vatandaşlara bir an önce ev almalarını önerebilirim. Gümüş altına göre pozitif ayrışabilir” ifadelerini kullandı.