İslam Memiş bu sefer ''dikkat batarsınız'' diyerek uyardı

Altın ve para piyasaları uzman İslam Memiş, Rusya'nın bitmek bilmeyen Ukrayna'yı işgal harekatı nedeniyle çalkalanan piyasalardaki yatırımcıları bu sefer "dikkat batarsınız" diyerek uyardı. İşte İslam Memiş'in o uyarısının nedeni...

Altın ve para piyasaları uzman İslam Memiş, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından yaşanan yeni gelişmelerin altın ve para piyasalarına nasıl yansıyabileceğini anlattı. Memiş iki konuda uyarıda bulundu ve "Bunları yapanlar batacak" dedi.

Youtube kanalından açıklama yapan Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki belirsizliğin yatırımcıların aklında sorulara neden olduğunu belirtti.

Memiş, Rusya'ya yeni yaptırım açıklamalarına değinerek şunları söyledi:

"Birçok yaptırım kararı içinde en kritik olanı Swift sistemi. Bu sistemle birlikte bütün dünyadaki bankalar adeta Rusya'yla bağını kesmiş durumda. Rusya'da adeta felç olmuş gibi tüm dünyayla para transferi gerçekleştiremeyecek. Son haliyle 11 bin banka dünya genelinde dünyada para transferinin sağlandığı bir ağ şeklinde bağlı. Ticaret yapıyorsanız bu SWIFT koduyla birlikte transfer yapmak zorundasınız. Bu transfer sisteminden Rusya'nın çıkarılması, ticaret ve para transferi yapamayacağını ortaya koymuş oldu. Rusya'da ekonomik anlamda çok ciddi çöküşler görmüş olacağız. Her ne kadar Rusya, 'Biz buna hazırlandık, rezervlerimiz var' dese de hiçbir şey ifade etmeyecek. Rus rublesi çok fazla değer kaybetti. Daha ilk günden Rusya ekonomisini çökerttiğini gözlemliyoruz. Bu daha önce İran, Venezuela ve Kuzey Kore'ye uygulanmıştı. Sistemin dışında kalınmasıyla Rusya'nın ve ayrıca Ukrayna'nın kredi notu düşürüldü. Bu kadar büyük enkaza rağmen 1 puan çok da büyük değil. Söz konusu Türkiye olsaydı büyük ihtimalle 10 kademe birden düşürürlerdi. Bu süreçte Rusya kendisini nasıl koruyabilir dersek doğal gazı var, petrolü var, altını var ama böyle bir şey yok. SWIFT'ten çıkartılması para transferi yapamayacağından bunlar bir şey ifade etmeyecek. Rusya neler yapabilir? Büyük ihtimalle bankadan para çekmeye limit koyabilirler, faiz artırdılar ama hiçbir şey ifade etmeyecek. Para transferlerinde bir kısıtlamaya gidebilirler. Bir şeyler yapmaya gayret gösterecekler ama sistemin çöküşünü engelleyemeyeceklerdir diye tahmin ediyorum.

TÜRKİYE BİR SÜRÜ PROBLEMLE KARŞILAŞABİLİR

Türkiye için de bu süreçte hem turizm hem enerji sektöründe hem de jeopolitik anlamda bir sürü problemlerle karşılaşabilir. Putin sadece Ukrayna'ya savaş açmadı, dünyanın karşısında, meydan okudu. Bunun bedelini Rus halkı ağır bir şekilde görecek. Sermaye kontrolleri gelebilir bu hafta. Bu da Rus toplumunu daha çok gerer. Hava sahaları Rusya'ya kapatıldı, insanlar orada mahsur kalmış oldu. Kendi toplumu savaşı istemese de ekonomik olarak bunun bedellerini ağır olarak ödeyeceklerini hep birlikte görecekler."

İslam Memiş yatırımcıların da para piyasalarında işlem yaparken dikkat etmesi gereken noktaları anlattı:

Piyasalarda riskten kaçıştan dolayı ciddi bir tedirginlik söz konusu. Borsa İstanbul'da işlemler yeniden satışa geçti. Bir savaş ekonomisi ve savaş fiyatlaması var. Dolayısıyla sert bir şekilde günlük ve haftalık bazda dalgalanan bir piyasa var. Bir bakacaksınız sert düşüşler, bir bakacaksınız sert yükselişler olacak. Bu sağlıksız fiyatlama biraz daha devam edecek. İki ülke arasında görüşmeler, ateşkes pozitif yansır. Ancak şu andaki görünüm bu gerginliğin biraz daha süreceğini ve piyasalara olumsuz yansıyacağı yönünde.

Kaldıraçlı işlem yapmayın, al sat yapmayın. Bunlar yapanlar batmaya devam edecek, batacaklar. Çünkü piyasalarda istikrar yok. Piyasalarda teknik okunacak rakamlar yok. Geçen hafta Perşembe akşamı ve cuma günü sert düşüşler gördük. Ons altın 1974 dolardan 1833 dolar seviyesine kadar geriledi. Pazartesi sabahı bir bakıyorsunuz tekrar eski seviyesine dönmüş."