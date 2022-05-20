İslam Memiş bu sefer hem yatırımcıyı hem de iktidarı uyardı

Döviz ve altın yatırımcılarının sıkı takip ettiği isim olan İslam Memiş bu sefer hem vatandaşları hem de iktidarı uyardı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdi. Konuşmasının başında değerlendirmelerinin bir 'yatırım' tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, altın ve dolar konusunda tahminlerini Youtube üzerinden aktardı.

Memiş'in sonbahara ilişkin açıklaması ise dikkatleri çekti. Memiş, "Emtia fiyatlarında yaşanan yükselişler devam edecek mi, döviz kurlarındaki yükseliş devam edecek mi? Bu gibi soruların cevabını vermeye çalışacağım. Korku ve panikle satış yapmayın, varlıklarınıza sahip çıkın uyarılarım vardı. Dolar/TL kurunun 16.08'e kadar serbest piyasalarda yükselmesi, gram altın TL fiyatı ve gümüşün gram fiyatında kurtarıcı oldu. Bu haftalık süreç içindeki dalgalanmalar geçici, belirtmek isterim. Tekrar önümüzdeki hafta hafif gerileyen ama haziran ayında ons tarafında boğa piyasası başlamasını öngörüyorum." dedi.

"ZARAR EDERSİNİZ"

Makas aralığı uyarısını yineleyen Memiş, şöyle devam etti:

"Dolar tarafından teknik olarak düzeltmeler haliyle altın ve gümüşün gram fiyatına yansır, bu da tekrar düşüyor satalım korkusunu getirmemeli. Buradan satarak tekrar yerine koyarım mantığını unutun. Makas aralığından dolayı kazanmadan hatta belki de zararı yerine koyabilirsiniz. Kısa vadede süreci değerlendirmek isteyen yatırımcı için konuşuyorum. Kısa vadade, günlük veya haftalık bazda işlem diye bir şey yok artık. Zararına risk almış olursunuz. Nisan finali gerçekleştiği için haziran ve temmuzda biraz daha bekleyerek varlıklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Buradaki dert enflasyon. Bu enflasyon karşısında Merkez Bankaları çeşitli tedbirlerle kendilerini korumaya alıyor. Kısa vadeli yatırımcılar aldım, sattım, para kazandım modunu bir kenara bırakmalılar."

"SÜRPRİZ OLURSA..."

Memiş, önümüzdeki ay için bir 'sürpriz' olması durumunda uyarı yapacağını belirterek şunları söyledi:

Benim nazarımda gram altın/TL'de yükseliş başlamadı. Gümüşün gram fiyatı en az 16 lira seviyesini kırmadan gümüş yükseldi demeyeceğim, benim prensiplerim var. Kısa vadeli işlemlerden uzak durduğumu da söyleyebilirim."

"BAHANE HAZIRDI, HERKES BUNU YAPSIN!"

"Bu hafta ABD Hazine Bakanı, İngiltere Merkez Bankası Başkanı, Çin'deki yetkililer şu uyarıları yaptı. Sonbaharda ciddi bir tedarik, gıda krizi çıkacağına, özellikle ABD, Avrupa ve Asya'da ciddi bir kriz ile karşı karşıya kalma riskinden bahsettiler. Yellen demiş ki, "Savaşın etkilerinin küresel olduğunu ve şu anda gerçek anda küresel bir kriz olduğuna dair ciddi endişelerim var." Burada gıda krizine dikkat çekiyor ama Rusya-Ukrayna çatışmasından bahsediyor, bahane hazırdı çünkü.

Özellikle diğer ülke liderlerinden şöyle açıklamalar geliyor. Buğday, ayçiçek yağı ve diğer gıda ürünlerinde üretime bağlı tedarik zorluğu yaşanırsa sonbaharda ek yasaklar görebiliriz uyarısı geldi. İthalat ve ihracat kast ediliyor. Demek ki, sonbaharda bütün dünyanın konuşacağı, küresel piyasaların dengesini bozacak kriz, gıda krizi. Çin tarafında özellikle ciddi anlamda gıda krizi var. Çin'de yeni kapanmalar da konuşuluyor vaka sayılarından dolayı. Çin tarafında ciddi bir gıda problemi yaşanacak sonbaharda. Buna dikkat etmek gerekiyor. İngiltere Merkez Bankası Başkanı, 'İngiltere ve dünyanın gelecekte yüksek gıda fiyatları ile karşı karşıya kalınacağını düşünüyorum' diyor. Gelen açıklamalar, sonbaharda dünyadaki bütün insanların hangi problemleri konuşulacağını da açıklıyor. Bunu kendileri söylüyor.

Ben bir haftadır ekilebilir tarım arazilerinden bahsediyorum. Herkes arsa alıyor, toprak. Önümüzdeki aylarda Türkiye'de arsa fiyatları çok konuşulacak gibi başlıklarla bilgilendirmeye başladım. 18 Haziran'dan sonra herkes memleketine gidecek, okullar tatile giriyor. Herkes ekilebilir arazisine sahip çıkmalı. Kışlık erzak hazırlığının önemini yapmak isterim. Kışlık erzaklarımızı biraz daha fazla hazırlıyoruz. Bu uyarılarımın nedenini de ABD Hazine Bakanı, İngiltere Merkez Bankası Başkanı ve Çin tarafından gelen açıklamalara bağladım. Zaten enflasyon hissediliyor, resesyona giren bir dünya ekonomisi var. Gıda fiyatları hiç ucuz olmayacak. Zannetmeyin ki mevsimsel etkiden dolayı bir durağanlık var.

En büyük iş bana göre mümkün olduğunca fazla tasarruf yapmak. Ülke olarak mutlaka, israfla alakalı kamu spotlarının tekrar hazırlanması gerekiyor. Suyla alakalı ciddi çalışmaların yapılması gerekiyor. Bu hafta dövizdeki yükselişler, altındaki yükselişler bizim için sürpriz değildi, devam edeceğini düşünüyorum."