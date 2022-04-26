İslam Memiş'in acı günü
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yoğun bakımda tedavi gören babasının vefat ettiğini duyurdu.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş sosyal medya hesabında babasının vefat ettiğini duyurdu.
Son yayınladığı videoda Ordu'da olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gören babasından iyi haberler beklediğini belirten Memiş aldığı acı haberle yıkıldı. Uzman isim babasının hayatını kaybettiğini açıkladı.
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