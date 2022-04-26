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İslam Memiş'in acı günü

İslam Memiş'in acı günü

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yoğun bakımda tedavi gören babasının vefat ettiğini duyurdu.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş sosyal medya hesabında babasının vefat ettiğini duyurdu. 

Son yayınladığı  videoda Ordu'da olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gören babasından iyi haberler beklediğini belirten Memiş aldığı acı haberle yıkıldı. Uzman isim babasının hayatını kaybettiğini açıkladı. 

Altın düşecek mi yükselecek mi? İslam Memiş'ten ''tuzak var'' uyarısıAltın düşecek mi yükselecek mi? İslam Memiş'ten ''tuzak var'' uyarısıHaber

 

Etiketler islam memiş
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