İslam Memiş'ten altın fiyatları için dikkat çeken tahmin

Özellikle altın fiyatları başta olmak üzere piyasalar için dikkat çeken tahmin ve uyarılarda bulunan İslam Memiş, "altın fiyatları düşer mi, artar mı" sorusuna yanıt arayanlar için yine çok konuşulacak bir tahminde bulundu.

Altın ve dolar fiyatı Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle oldukça hareketli bir haftayı geride bırakırken, yatırımcılar da yine aynı soruyu sordu: "Altın daha da yükselir mi yoksa düşer mi ?"

İşte bu soru yatırımcının aklındaki yerini korurken, ünlü piyasa yorumcusu İslam Memiş'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

Hem ABD Merkez Bankası FED'in hem de ve TCMB'nin faiz kararının açıklanacağı yeni hafta öncesinde bir canlı yayına katılan İslam Memiş, altında alım fırsatının yaklaştığını belirtse de fiyatların yeniden yükselişe geçeceğini dikakt çeken bir örnekle açıkladı.

Piyasalardaki son durumu TGRT Haber’de yorumlayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, açıklamalarında belirsizlik vurgusu yaparak, yatırım araçlarının beraber yarıştığı bir durum olduğunu vurguladı. Piyasalardaki tüm yatırım araçlarının yukarı yönlü hareket etmesini değerlendiren Memiş, bunun nedenlerini şöyle açıkladı:

“2021'de 2022 yılı için tüm yatırım araçlarının birlikte hareket edeceği ve yarışacağı bir yıl olacağını söylemiştik. Manipülasyon piyasası oluştuğundan yatırım araçlarının beraber yarıştığı bir durum meydana geldi. Bu da yatırımcıların kafasını karıştırıyor. Dolar yükseliyor, dış borsalarda satışlar var, pariteler diplerde, altın yükseliyor. Ciddi bir belirsizlik var.”

ALTINDA "2020" AYRINTISI

Son haftalarda başta altın, gümüş, bakır, nikel, platin gibi değerli metallerde agresif yükselişler olduğuna dikkat çeken Memiş, “Yeni rekorlar gelebilir. Yükselişler bana 2020 yılında Covid-19 süreci dönemlerini hatırlatıyor. O zaman ons altın 2 bin 70 dolar seviyesine gelmişti, herkes 3 bin dolar seviyesine geleceğini düşünürken 1678 dolar seviyesine düşmüştü. Yeni zirveler konuşuluyor. Yeni zirveler için yükselişlerin kademeli yükselişlerin haftalık bazda kalıcı olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Memiş, yıl içinde gram altın fiyatlarını 1450 TL, ons altın fiyatlarının ise 2 bin 150 dolar seviyesinde olacağı tahmininin halen geçerli olduğunu belirtti.

Yatırımcılara sakin olmalarını ve varlıklarını satmamalarını öneren Memiş, yeni alım fırsatlarının geleceğini belirterek, “Puslu havanın dağılmasını beklemek gerekiyor. Arkasından Amerikan Merkez Bankası faiz kararına ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararlarına bakmak gerekiyor. Gram altın fiyatının 900 TL altına sarkması güçlü bir ihtimal. Şahsen alım için beklemenin daha sağlıklı bir karar olacağını düşünüyorum. Ons altında da 2 bin dolar altına sarkmalar olacak. Bir şey sürekli yükselmez. Birkaç hafta sabırla bekleyiniz. Yüksek fiyatlardan alanlar düşük fiyatlardan da almak isteyecektir” dedi.

FED VE TCMB’NİN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve Batı ülkelerinin sert yaptırımları küresel ekonomik belirsizlikleri artırırken, piyasaların gözü FED faiz kararına çevrildi. FED faiz kararı 16 Mart saat 22.00’de açıklanacak. Ukrayna savaşıyla birlikte ekonomide belirsizlikler artarken Fed Başkanı Powell'dan martta faiz artışı olacağı mesajı geldi.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını 17 Mart Perşembe günü açıklayacak. Ekonomistler politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.