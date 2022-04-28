İslam Memiş'ten altın fiyatları için dikkat çeken tahmin

ABD Merkez Bankası FED'ten gelen açıklamaların ardından hızla düşen altın fiyatları için piyasanın bir bileni olarak tanınan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları için beklentilerini "aşağı yönlü risk olsa da..." diyerek açıkladı.

Altın fiyatları 28 Nisan sabahına düşüle başlamasının ardından şu sıralarda 893 TL’de işlem görüyor. Altın ve dolar yorumu ile piyasaları değerlendiren İslam Memiş’ten ise altında dördüncü ve son alım için altın yatırımcısına uyarılarda bulundu.

Gram altın fiyatı 893 liraya kadar geri çekilirken çeyrek altın fiyatı ise 1476 TL’yi test etti. Altın yorumu yatırımcısını uyaran İslam Memiş’ten bu kez alım fırsatı için rakam geldi. Memiş, “Ben son alımımı buralardan yapar uzun vade için beklerdim. Aşağı yönlü risk olsa da, kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Alım yapacaklar, ekran ile satın alım fiyatları arasında 10 lira makas aralığını unutmamalı!” dedi.

İslam Memiş, altında günlük ve haftalık alım yapmayanlar için öngörüsü paylaştı. Memiş, sosyal medya platformu Twitter hesabından gram altın fiyatları için şu görüşünü paylaştı:

“Gram altın 893 lira. Ons 1.877 $. 4. ve son alım için haber vereceğimi söz vermiştim. Ben son alımımı buralardan yapar uzun vade için beklerdim. Aşağı yönlü risk olsa da, kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Benim nazarımda finaldir. Bu öngörüm kısa vadeli (günlük veya haftalık) alım-satım yapanlar için değildir. Orta ve uzun vade beklemeyi tercih edenler içindir. Mayıs-Temmuz ayında yukarı yönlü atakların hız kazanacağını görebiliriz. Özellikle altın ve gümüş birikimine ağırlık verilmeli. Süreç 1 Mayıs'ta başlar. Alım yapacaklar, ekran ile satın alım fiyatları arasında 10 lira makas aralığını unutmamalı! Yani, ekranda düşük görünse de ucuz alacaksınız veya daha da geriledi iyi ki almamışım anlamına gelmez. Ekranda gördüğünüz rakamın üzerine en az 10-15 lira fark koyun. Makas aralığı tatiksel.”