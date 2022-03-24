İslam Memiş'ten altın fiyatları ne olacak sorusuna en net yanıt

Yaptığı finansal piyasa yorumlarıyla "piyasanın bir bileni" olarak adlandırılan İslam Memiş yeniden tırmanışa geçen altın fiyatları için "altın fiyatları ne olacak", "altın düşer mi", "altın çıkar mı" sorularına yanıt arayanların sorularını yanıtladı.

Rusya-Ukrayna savaşı fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasındaki şahin tutumu da emtia piyasalarında hareketliliği artırdı. Bununla beraber Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi. Altının En iyi yatırım aracının altın olduğunu söyleyen İslam Memiş, yakın zamanda fiziki altın bulmanın zor olacağını söyledi. Memiş, "Yıllık gelirimizi altına endekslersek ve yatırımlarımızı ona göre yaparsak kar elde etmiş oluruz" dedi.

Memiş, "Altın, bütün devletlerin merkez bankalarında bulunması gereken ve swap karşılığı olan bir madendir. Bununla birlikte altın dünyada en az bulunan madenlerin başında gelir. Rusya'da fiziki altın alımı devlet tarafından yasaklandı ve bir ilke imza atıldı. En karlı ve kazançlı yatırımın altın olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Yıllık gelirimizi altına endekslesek ve yatırımlarımızı ona göre yaparsak kar elde etmiş oluruz. Dünya üzerinde şu dönemde büyük bir kriz var. Zengin fakir fark etmeksizin tasarruf etmezsek bu dünya krizinde kazançlı çıkmamız mümkün değil. Son zamanlarda en çok kaybeden para biriminin de Euro olduğunu söylemek mümkün" dedi.